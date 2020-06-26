Экономика
РБКГлавой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
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Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Общество
Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании
Выяснилось, что розыгрыш проводился в рамках голосования по поправкам к Конституцию России, победительница оказалась председателем избирательного участка в поселке Лузино.
Брянские новости 05:14
Общество
Мэрия Москвы разрешила противникам обнуления сроков Путина митинг в «Сокольниках»
Мэрия Москвы разрешила проведение 4 июля первого митинга после режима изоляции граждан, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Коммерсантъ 05:21
Экономика
Wildberries построит крупный логистический комплекс в Удмуртии
Ранее сообщалось, что Wildberries в июне приступила к строительству логистического комплекса в Краснодаре.
Интерфакс 05:31
Наука
Для лечения болезни Паркинсона применили генную терапию
Evo-rus.com вчера в 07:23
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Как рассказал Autonews.ru операционный директор Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня вчера в 05:30
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
Туалет должен функционировать в условиях низкой лунной гравитации, работать при воздействии микрогравитации космического пространства, находясь в пути, поскольку будет расположен внутри лунного корабля, а не в каком-нибудь надворном помещении на Луне.
UfaTime.ru 04:43
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных в мире автомобилей
SpeedMe 24 июня в 23:42
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве
Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Общество
Российские младшеклассники получат бесплатное горячее питание
Правительство РФ ввело бесплатное горячее питание для учеников с 1-го по 4-й класс.
Gazeta.SPb 23 июня в 01:28
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
В Москве заболеваемость снижается и уже несколько дней менее 1 тысячи. По регионам России новые случаи распределились следующим образом: 1.
Piter.tv 03:45
Общество
Гейтс рассказал о вакууме в борьбе с коронавирусом из-за США
Основатель Microsoft Билл Гейтс подверг резкой критике действия властей США по борьбе с пандемией коронавируса за отказ от сотрудничества с другими странами.
Lenta.ru 05:29
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
«Бавария» продаст Алькантару ради трансфера Хавеца
Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавец является одной из главных целей мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 02:25
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Общество
Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России
В Европу кратчайший путь был бы через территорию Казахстана и далее в Россию.
Взгляд.ру вчера в 04:18
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Политика
Кремль подтвердил возможность нового обращения Путина к нации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о новом обращении президента Владимира Путина к россиянам 29 июня.
Ведомости 05:49
Армия и оружие
Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора
Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
Discover24 03:07
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27