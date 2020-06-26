«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 322

Финансы Российские банки рекордно снизили максимальную ставку по депозитам Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в первой десятке российских банков упала до рекордных 4,99%, свидетельствуют данные финансово-кредитных организаций.

Армия и оружие В Ираке задержаны лидеры шиитской военизированной организации Три лидера шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» задержаны иракскими силами безопасности при поддержке военнослужащих США, 26 июня сообщает Reuters.

Политика Европа отказалась открывать границы для россиян Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. 359

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 169

Единоборства Назначена дата проведения боя Нурмагомедова против Гэтжи Чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Джастина Гэтжи в середине сентября 2020 года.

Политика Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России. 2,1K

Общество Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания. 1

Политика Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.

Футбол «Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом Напомним, что ранее в «Ростове» было выявлено шесть заболевших, из-за чего команда Карпина сыграла гостевой матч предыдущего тура с «Сочи» молодежным составом, проиграв со счетом 10:1.