Экономика
РБКГлавой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело вчера в 03:49
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Асмус рассказала детали развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о деталях развода с Харламовым.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Сериал «Нормальные люди» получит продолжение
Российская газета вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Финансы
Российские банки рекордно снизили максимальную ставку по депозитам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в первой десятке российских банков упала до рекордных 4,99%, свидетельствуют данные финансово-кредитных организаций.
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В Ираке задержаны лидеры шиитской военизированной организации
Три лидера шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» задержаны иракскими силами безопасности при поддержке военнослужащих США, 26 июня сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 01:11
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Назначена дата проведения боя Нурмагомедова против Гэтжи
Чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Джастина Гэтжи в середине сентября 2020 года.
Реальное время 03:44
Политика
Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru вчера в 08:15
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Общество
В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в семь тысяч и составило 6800, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 03:44
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Политика
Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость
Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
РБК 00:30
Футбол
«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
Напомним, что ранее в «Ростове» было выявлено шесть заболевших, из-за чего команда Карпина сыграла гостевой матч предыдущего тура с «Сочи» молодежным составом, проиграв со счетом 10:1.
ODDS.ru вчера в 13:57
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Сотрудники ФСБ поймали инспектора ГИБДД и росгвардейца после разбоя
В Амурской области сотрудники ФСБ поймали после совершенного разбойного нападения на местного фермера инспектора ГИБДД и росгвардейца.
Lenta.ru 03:17
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру вчера в 14:21
Здоровье
Онколог назвал вызывающий рак продукт
Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Космос
Столкновение черных дыр может порождать вспышки света — астрономы
ИА Красная Весна вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике
Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
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