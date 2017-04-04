Политика
РБКСкворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства
«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в тексте документа. Другим распоряжением глава кабмина уволил с должности главы ФМБА Владимира Уйбу и назначил его заместителем министра здравоохранения.
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Экономика
Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Спорт
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Космос
В Европе начали разработку климатического спутника
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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
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Санкции США, введенные против ряда стран, помогли России нарастить экспорт нефти в физическом выражении в 2019 году.
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Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
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Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Политика
В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Здоровье
Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным
Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Общество
Гороскоп на 23 января
Телец Сегодня вам не стоит рассчитывать, что все будет легким и быстрым.
Политика
Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус
"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Политика
Трамп первым из президентов США посетит митинг противников абортов
Дональд Трамп станет первым президентом США, который примет участие в митинге противников абортов.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности к возвращению Донбасса силой
«Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса», — рассказал в интервью информагентству УНИАН Кривонос, уточнив, что это будет связано с соответствующим политическим решением.
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Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.