Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваГлавой Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Вильфанд перестаёт исполнять обязанности главы Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.
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Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс04:14

Подробнее о событии

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ

ТАСС07:32

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

РБК05:15

Главой Гидрометцентра назначен Сергей Борщ

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Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра

РИА Новости04:42

Директором Гидрометцентра вместо Романа Вильфанда стал Сергей Борщ

Коммерсантъ04:40

В Гидрометцентре России назначили нового руководителя

RT на русском04:52

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Интерфакс04:14
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