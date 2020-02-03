Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Музыка В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение» Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.

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Космос Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.

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