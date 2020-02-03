Общество
Говорит МоскваГлавой Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Вильфанд перестаёт исполнять обязанности главы Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.
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с чего всё началось
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Интерфакс04:14
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