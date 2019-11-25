Политика

REGNUMREGNUMГлавой «Российского экологического оператора» назначен Михаил Мень

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.
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с чего всё началось

Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

Экс-министр ЖКХ Михаил Мень станет новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии вице-премьера Алексея Гордеева.
РБК06:25

Подробнее о событии

Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

RT на русском06:11

Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

РБК06:25

Мень станет гендиректором «Российского экологического оператора»

РИА Новости06:12

Михаил Мень возглавил государственный мусорный оператор РЭО

Ведомости08:30

Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Интерфакс06:06

Омбудсмен по экологии не понял, почему Буцаева решили сменить на Меня

Национальная служба новостей07:05

Биография Михаила Меня

ТАСС06:23
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Происшествия

Министр ЖКХ назвал причину массового отравления газом в Вадской школе

Министр ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков озвучил причину массового отравления газом в Вадской школе.
Открытый Нижний 08:56
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Происшествия

Назван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования

Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной оценивается в 58 млн рублей.
RT на русском 08:55
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Космос

«Роскосмос» подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13» к МКС

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-13" к МКС перенесен на 6 декабря, изменение графика связано с неисправным бортовым кабелем, сообщили в понедельник в Роскосмосе.
РИА Новости 09:06
Спорт

WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Аргументы и Факты 06:19
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»

Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
РБК 02:36
Политика

В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского

Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 07:15
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Газета.Ru 07:36
Культура

Алексей Панин признался Дане Борисовой в отказе от алкоголя

Телезвезда Дана Борисова опубликовала у себя Instagram совместную фотографию со скандальным артистом Алексеем Паниным.
Газета.Ru 04:12
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Газета.Ru 00:23
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru 08:50
Шоу-бизнес

Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Дни24 03:45
Происшествия

После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
REGNUM 08:56
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия вчера в 07:37
Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Газета.Ru 06:45
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 07:12
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фотографию актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
Rambler News Service 04:30
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
РИА Новости 05:51
Происшествия

В Сургуте полиция проверит данные об избиении сверстницами школьницы

РИА Новости 05:38
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

«Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», — объясняет банк причину своего низкого прогноза.
РБК 08:12
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