Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГлавой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Аллу Самойлову главой Росздравнадзора, сообщается на сайте правительства. Ранее должность главы Росздравнадзора занимал Михаил Мурашко, который в начале этого года стал министром здравоохранения.
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— Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, — говорится в распоряжении
 главы российского кабмина.
Life.ru06:21

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Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора

РБК06:32

Что известно о новом руководителе Росздравнадзора

ТАСС08:01

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Коммерсантъ06:48

Бывший министр здравоохранения Чувашия стала главой Росздравнадзора

Московский Комсомолец08:10

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Интерфакс06:22

Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора

RT на русском06:21

Аллу Самойлову назначили главой Росздравнадзора

РИА Новости06:18
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Общество

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом.
Новый Калининград.Ru 06:40
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The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

Вашингтон, 10 апреля 2020, 08:42 — REGNUM Россия унаследовала от Советского Союза самый обширный в мире арсенал ракет, которые призваны выполнять широкий спектр задач, от регионального, если речь идет о неядерных вариантах, до стратегического сдерживания в случае с ядерным оружием.
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Брянцам рассказали, как получить рецепты после закрытия поликлиник

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Александр Ильин: Медицина начинается со скорой помощи

Глава региона Игорь Артамонов просил передать вам слова искренней благодарности, - обращаясь к работникам станции скорой помощи сказал Александр Ильин.
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Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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Авто

Haval заменит рамный внедорожник Hover

Китайский автоконцерн Great Wall работает над новым внедорожником, который придет на смену нынешнему Hover H5.
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В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
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Санчо намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Ранее генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что в клубе с пониманием отнесутся к решению форварда покинуть команду после завершения текущего сезона.
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Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
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На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
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На Кубани определят организации для возобновления работы

В Краснодарском крае до 13 апреля составят список организаций, которые смогут возобновить работу с соблюдением необходимых санитарных норм.
Деловая газета. Юг 07:15
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
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Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ

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Моя Москва.онлайн вчера в 12:24
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
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Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля

Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Аршавин поработал курьером и доставил продукты болельщикам «Зенита»

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СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion вчера в 16:13
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Политика

В Кремле заявили, что корректировок нацпроектов пока не было

Никаких корректировок национальных проектов пока не было, но из-за коронавируса этот процесс может быть гибким, решения будет принимать правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:13
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Вопросы отмены санкций в отношении Роснефти и "Северного потока" во время разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом не поднимались, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами

Напомним, что еще в 2017 году «Глюкоза продакшн» уже была признана банкротом.
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Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
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Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года

Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
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Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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