Общество

КоммерсантъКоммерсантъГлавой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее этот пост занимал Михаил Мурашко, который в начале года стал министром здравоохранения.
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с чего всё началось
— Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, — говорится в распоряжении
 главы российского кабмина.
Life.ru06:21

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Новый глава Росздравнадзора Алла Самойлова отличилась жесткостью

Московский Комсомолец09:57

Алла Самойлова назначена главой Росздравнадзора

RT на русском06:21

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Коммерсантъ06:48

Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора

РБК06:32

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Интерфакс06:22

Что известно о новом руководителе Росздравнадзора

ТАСС08:01

Аллу Самойлову назначили главой Росздравнадзора

РИА Новости06:18
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
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Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса

Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах

Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

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Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 10:37
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В Саратовской области запретили посещение кладбищ из-за угрозы COVID-19

РИА Новости 10:46
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Путин и Трамп провели телефонные переговоры

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В трёх регионах России ограничили продажу пива

Как сообщает «Коммерсантъ», временный запрет на продажу пива введён в Крыму, а также в Оренбургской и Липецкой областях.
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Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

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Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Энергетика

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
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Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Политика

МИД Польши призывает Россию вернуть обломки Ту-154 Качиньского

МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154, на котором в 2011 году погиб президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 06:17
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Зарплату Неймара и Головина могут сократить на 50%

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Надежда Бабкина находится в частной клинике с высокими тарифами

Источники "Комсомольской правды" утверждают, что Бабкина находится в частной клинике, перепрофилированной для работы с носителями коронавируса и больных пневмонией.
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Общество

Глава Минздрава заявил о «стрессе» системы из-за нехватки ИВЛ и масок

Российской системе здравоохранения в условиях пандемии не хватает средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил в эфире "России 24" глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
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ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Общество

ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
RT на русском 09:09
Гаджеты

Таких смартфонов сейчас уже не делают. 350-долларовый LG Style3 получил Snapdragon 845, экран OLED высокого разрешения и защиту от воды

Компания LG, наверное, единственная в мире, которая по каким-то причинам в некоторых своих новых устройствах использует весьма старые флагманские однокристальные системы.
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Здоровье

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Французские врачи порекомендовали гражданам с указанными симптомами болезней кожи обращаться в медицинские учреждения.
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Общество

Число жертв коронавируса в США за сутки составило 1904 человека

Количество умерших от коронавируса в США за прошедшие сутки составило 1904 человека, согласно данным университета Джонса Хопкинса на 21.30 по местному времени (4.30 мск).
Московский Комсомолец вчера в 22:58
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

RT на русском 08:58
Политика

Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США

Ранее из президентской гонки демократов вышел экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Он объявил о поддержке Байдена.
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Общество

В Красноярском крае ограничили передвижение между рядом городов региона

Власти Красноярского края из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд на территории ряда городов и поселков региона, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства.
РИА Новости 10:54
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
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