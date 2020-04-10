Общество
КоммерсантъГлавой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее этот пост занимал Михаил Мурашко, который в начале года стал министром здравоохранения.
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с чего всё началось
— Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, — говорится в распоряжении главы российского кабмина.Life.ru06:21
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