с чего всё началось

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее этот пост занимал Михаил Мурашко, который в начале года стал министром здравоохранения.

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.

Транспорт Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.

Здоровье В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших Повторные тесты выявили коронавирус у 91 жителя Южной Кореи, которых уже отпустили из карантина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Общество В трёх регионах России ограничили продажу пива Как сообщает «Коммерсантъ», временный запрет на продажу пива введён в Крыму, а также в Оренбургской и Липецкой областях.

Здоровье Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Политика МИД Польши призывает Россию вернуть обломки Ту-154 Качиньского МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154, на котором в 2011 году погиб президент республики Лех Качиньский.

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.

Здоровье Обнаружены новые симптомы коронавируса Французские врачи порекомендовали гражданам с указанными симптомами болезней кожи обращаться в медицинские учреждения.

Общество Число жертв коронавируса в США за сутки составило 1904 человека Количество умерших от коронавируса в США за прошедшие сутки составило 1904 человека, согласно данным университета Джонса Хопкинса на 21.30 по местному времени (4.30 мск).

Общество Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Общество В Красноярском крае ограничили передвижение между рядом городов региона Власти Красноярского края из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд на территории ряда городов и поселков региона, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства.

Общество Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.

Общество Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.