Общество

КоммерсантъКоммерсантъГлавой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее этот пост занимал Михаил Мурашко, который в начале года стал министром здравоохранения.
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с чего всё началось
— Назначить Самойлову Аллу Владимировну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, — говорится в распоряжении
 главы российского кабмина.
Life.ru06:21

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Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Интерфакс06:22

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Коммерсантъ06:48

Мишустин назначил главой Росздравнадзора Аллу Самойлову

Известия06:41

Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора

РБК06:32

Что известно о новом руководителе Росздравнадзора

ТАСС08:01

Мишустин назначил главу Росздравнадзора

Rambler News Service06:21

Аллу Самойлову назначили главой Росздравнадзора

РИА Новости06:18
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ 09:42
Футбол

Леонид Слуцкий: Дзюба вообще шутить не умеет, хотя думает иначе

Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет.
Советский спорт 11:46
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Спорт

Евгения Медведева обратилась к спортсменам на карантине

Российская фигуристка Евгения Медведева выпустила обращение к спортсменам, находящимся на карантине в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
МК-Спорт 10:50
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной

Раскрыта стоимость лечения народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 10 апреля.
Lenta.ru 12:10
Экономика

Правительство завершило сделку по покупке акций Сбербанка

Правительство России завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС 05:37
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Пробы взяли у всех медиков и местных жителей, которые находятся на излечении, их всего свыше 1 тыс. человек.
Актуальные Новости 07:19
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Здоровье

Названы три фактора низкой смертности от коронавируса в Германии

Еще одной причиной низкой смертности в Германии от COVID-19 считается тот факт, что население страны массово тестируют на вирус.
RuNews24.ru 08:23
Политика

Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады

Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
Общество

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
РБК 12:22
Общество

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Общество

Столичные больницы и скорая работают на пределе

В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
Вести Подмосковья 06:22
Происшествия

Житель Тульской области застрелил егеря

Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой.
ТАСС 11:12
Наука

Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
Lenta.ru 12:21
Общество

В Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции

Порядка 300 протоколов составлено в Санкт-Петербурге на нарушителей режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Александр Беглов.
РИА Новости 10:15
Футбол

Карпин: «„Ростов“ хочет доиграть сезон и попасть в топ-3»

Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме.
Sport24.ru 06:20
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Общество

Китай исключил собак из списка съедобных животных

Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Киберспорт

S1mple: «Снова позорное выступление. Мое сердце хочет плакать»

Cyber.sports.ru 01:30
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