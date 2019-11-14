Футбол
REGNUMГлавой судейского комитета РФС стал Хачатурянц
Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков. По словам Дюкова, предшественник Хачатурянца Николай Левников с этого момента «сосредоточится на работе в УЕФА».
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Шоу-бизнес
У актера Александра Носика пропала мать
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
Политика
Определена причина смерти основателя «Белых касок»
Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Политика
Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
Энергетика
Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана
Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Энергетика
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Здоровье
Растительный препарат может привести к заболеваниям печени
Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Футбол
Роман Бабаев: «Поддерживаем назначение Хачатурянца на должность главы судейского комитета»
Уверен, с его приходом, судейский комитет будет работать эффективнее.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Гаджеты
Для Windows 10 Mobile вышло обновление
Самое интересное, что ещё одно обновление выйдет в день прекращения поддержки.
Здоровье
Молодые врачи Северной Осетии рассказали о стажировке в лучших клиниках России
Как отметил Тимур Казиев, профессиональная практика в крупных учреждениях здравоохранения России позволяет молодым врачам реально оценить уровень собственной подготовки и республиканской медицины в целом.