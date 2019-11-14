Футбол

REGNUMREGNUMГлавой судейского комитета РФС стал Хачатурянц

Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков. По словам Дюкова, предшественник Хачатурянца Николай Левников с этого момента «сосредоточится на работе в УЕФА».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Премьер-лига поддержала судейские реформы в российском футболе

Sport24.ru11:30

РПЛ поддержала изменения РФС в судействе и инспектировании

Чемпионат11:16

Дюков — о судьях, новой форме и контракте Черчесова

Спорт-Экспресс07:55

VAR, форма сборной и контракт Черчесова: в Петербурге прошел исполком РФС

РИА Новости08:42

Александр Дюков: Хачатурянца рекомендовали на должность главы судейского комитета РФС

Советский спорт06:46

У российских судей новый босс: работал с ФСБ, помогал Грефу в Минэкономразвития, а сейчас в «Сбербанке»

Sports.ru09:01

Проклинаемый департамент. Сборная России везет в Петербург судейский мир?

DP.RUвчера в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Шоу-бизнес

У актера Александра Носика пропала мать

Paparazzi.ru 06:37
Спорт

Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
News.ru 09:04
Политика

Определена причина смерти основателя «Белых касок»

Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.
Красная весна 10:06
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Политика

Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
RT на русском 10:49
Энергетика

Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана

Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Finam.Ru 10:12
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Происшествия

В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ

РИА Новости 07:41
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Энергетика

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Здоровье

Растительный препарат может привести к заболеваниям печени

Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
МКБ-11 09:21
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Футбол

Роман Бабаев: «Поддерживаем назначение Хачатурянца на должность главы судейского комитета»

Уверен, с его приходом, судейский комитет будет работать эффективнее.
Спорт-Экспресс 09:55
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня 13 ноября в 22:49
Гаджеты

Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Astera 13 ноября в 01:47
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Гаджеты

Для Windows 10 Mobile вышло обновление

Самое интересное, что ещё одно обновление выйдет в день прекращения поддержки.
Игромания.ру 08:41
Здоровье

Молодые врачи Северной Осетии рассказали о стажировке в лучших клиниках России

Как отметил Тимур Казиев, профессиональная практика в крупных учреждениях здравоохранения России позволяет молодым врачам реально оценить уровень собственной подготовки и республиканской медицины в целом.
НИА-Кавказ 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Владиславович Левников
Российский судья
Бывший судья международной категории, а также Президент Коллегии футбольных арбитров России. В 2006 году отправлен в отставку из-за скандала в КФА. С 1984 года Левников начал судить матчи первого и второго дивизиона Чемпионата СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное