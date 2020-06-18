Происшествия
РИА НовостиГлавред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими
Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
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Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Общество
В Свердловской области осталось меньше 20% свободных коек под COVID-19
В инфекционных больницах Свердловской области занято 81,4% коек для заболевших COVID-19 и пневмонией.
Правда УрФО 06:56
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM вчера в 11:59
Политика
Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России
"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 06:59
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Футбол
«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Футбол
«Челси» объявил о покупке Тимо Вернера
Российская газета 06:27
Экономика
Qiwi продала Совкомбанку проект «Совесть»
В рамках сделки Qiwi намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей, получив возмещение в размере от 6 млрд до 6,5 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:42
Общество
Названы обладатели госпремий в области литературы и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2019 года.
Свободная Пресса 05:59
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Футбол
«Аякс» интересуется 18-летним нападающим «Локомотива» Турищевым
Апполон Лемонджава, представитель нападающего «Локомотива» Максима Турищева, рассказал об интересе к его клиенту со стороны «Аякса».
Metaratings 05:19
Политика
Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
Известия 06:49
Культура
Директор Росгвардии поздравил Юрия Соломина с юбилеем
Директор Росгвардии особо отметил, что военнослужащие и сотрудники ведомства часто с удовольствием посещают Малый Театр и становятся зрителями постановок с участием Виталия Соломина.
Московский Комсомолец 06:50
Шоу-бизнес
Уличили в групповом романе Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь
Сосед актера рассказал о том, что будучи официальной женой Деппа, Херд одновременно крутила роман с моделью Карой Делевинь и руководителем SpaceX Илоном Маском.
Live24 04:25
Армия и оружие
ТАС: Вашингтону придется изменить курс из-за тупика в международной политике
«Кризис отсутствия уверенности проявляется не в небольшом сокращении американской империи, а в том, что империя все еще существует, даже после того, как она перестала быть источником позитивного влияния», — подчеркивает автор.
Политика Сегодня 07:12
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
Здоровье
В Свердловской области ещё 231 человек заразился коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 231 новый случай коронавируса.
Вечерние Ведомости 03:39
Общество
Попова рассказала о рисках второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно".
Будущее России. Национальные проекты 05:46
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Здоровье
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в инстаграме, как отличить хорошего врача от плохого.
РИА Новости 05:19