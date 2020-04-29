Общество

Lenta.ruLenta.ruГлавред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
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Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах

Взгляд.ру07:20

Алексея Венедиктова обвинили в домогательствах

News.ru06:53

Бывшая пресс‑секретарь Навального обвинила Венедиктова в домогательствах

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Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах

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Венедиктова обвинили в домогательствах

URA.Ru05:51

Экс-пресс-секретарь Навального обвинила главреда «Эха Москвы» в харрасменте

Евразия Daily06:29

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru06:37
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Общество

В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим

В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
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Происшествия

У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус

Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".
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Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
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Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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DM: «Нам нужен был мидер, который не проигрывает лайн. Как Даня Dendi»

Дмитрий «DM» Дорохин рассказал, как состав VP.Prodigy выбирал мидера.
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Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Общество

Опрос: больше половины россиян согласились на прививки от коронавируса

Около 63 процентов россиян, принявших участие в опросе Антикризисного социологического центра, заявили, что готовы сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной.
Рамблер 06:38
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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Политика

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

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«Локомотив» просматривал Модрича, но отказался от его покупки

Бывший скаут «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как «Локомотив» в 2007 году мог заключить контракт с тогдашним хавбеком загребского «Динамо» Лукой Модричем.
Metaratings 07:30
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

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Экономика

Прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 2019 году на 17%

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась в 2019 г. на 17% в годовом выражении до 1,203 трлн руб. против 1 трлн 456,27 млрд руб. в 2018 г. Выручка от продаж упала на 7% до 7,66 трлн руб.
Вести.Ru 04:13
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Политика

Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
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Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Экономика

В Свердловской области выросло число миллионеров и миллиардеров

На 6% увеличилось число человек, чьи доходы составили больше 1 млрд руб. Таких в Свердловской области 18 человек.
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Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива

К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.
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Общество

Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:02
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Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад

Год назад ученые обнаружили в вулканических отложениях Южной Африки внеземной углерод, занесенный вместе с метеоритом.
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Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Всего нерабочий период продлится до 11 мая включительно, затем планируется постепенное снятие ограничительных мер.
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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