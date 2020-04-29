Девчонок Леша всегда поддерживал, да и вообще — Леша всегда поддерживал молодых, протягивал руку помощи всем и всех везде с собой таскал. Он многим помог сделать карьеру и, если захочет, перечислит их сам. И дело именно в характере Венедиктова, а не в красоте и формах юных дев.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 249

Футбол Тер Штеген просит у «Барселоны» зарплату в 18 миллионов евро 27-летний немец хочет получать по новому контракту 18 миллионов евро в год с учетом налогов.

Музыка «Мумий Тролль» продолжит серию онлайн-концертов «Карантинники» Москва, 29 апреля 2020, 09:52 — REGNUM 29 апреля в серии онлайнконцертов на «МТС-ТВ» «Карантинники» выступит группа «Мумий Тролль».

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 50

Общество ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире. 1

Общество В Тульской области вводят цифровые пропуска В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства. 738

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 221

Игры Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2 Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 78

Общество Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.

Общество Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в России В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приблизилось к 100 тысячам.