Общество

Lenta.ruLenta.ruГлавред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
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Тина Канделаки
Девчонок Леша всегда поддерживал, да и вообще — Леша всегда поддерживал молодых, протягивал руку помощи всем и всех везде с собой таскал. Он многим помог сделать карьеру и, если захочет, перечислит их сам. И дело именно в характере Венедиктова, а не в красоте и формах юных дев.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаРамблер 10:34

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