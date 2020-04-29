Общество
Lenta.ruГлавред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
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Девчонок Леша всегда поддерживал, да и вообще — Леша всегда поддерживал молодых, протягивал руку помощи всем и всех везде с собой таскал. Он многим помог сделать карьеру и, если захочет, перечислит их сам. И дело именно в характере Венедиктова, а не в красоте и формах юных дев.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаРамблер 10:34
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Главред «Эха Москвы» Венедиктов извинился перед журналисткой за домогательства
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире.
РИА Новости 12:22
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В Минобороны США изменили эксплуатируемые требования к истребителям пятого поколения. F-35 оказался дозвуковым истребителем.
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Советский ЗРК «Квадрат» уничтожил УБС L-39 в Ливии
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Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
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Вести.Ru 27 апреля в 17:52
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Lenta.ru 12:56
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Гаджеты
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По словам экспертов, актуальность не потеряли и другие, уже устаревшие модели Apple, включая iPhone 8, 6 и X. Вторым самым популярным брендом был назван Samsung: в 2019 году верхние строчки во многих странах удерживали модели Galaxy S8 и S9.
Вести.Ru 12:10
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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