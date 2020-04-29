Общество
Lenta.ruГлавред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
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Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЕвразия Daily 06:29
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Здоровье
Более 70 медиков в России умерли от коронавируса
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:37
Политика
Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики
По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик «Академик Черский» завершает переход через Северное море и приближается к берегам Дании.
Евразия Daily 03:28
Происшествия
Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области
Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей.
ТАСС 09:22
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 27 апреля в 10:27
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Кино
Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан
ToDay News Ufa 07:18
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина
Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, с которым летал первый президент России Борис Ельцин, позже он стал шеф-пилотом Владимира Путина.
Lenta.ru 05:57
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Общество
Всех жителей Омской области заставили носить маски
Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания.
БК55 10:47
Общество
Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 вчера в 21:25
Происшествия
Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой
У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Здоровье
Названы главные ошибки в борьбе с коронавирусом
Преждевременная отмена карантина и неготовность медучреждений принять новых пациентов были названы фатальными ошибками в борьбе с COVID-19.
Lenta.ru 10:51
Шоу-бизнес
Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп
«Бассейн аж скривило», «С такими деньгами можно было нанять профессионального ретушера», «Эпический провал», — посмеялись подписчики.
Popcornnews.ru 10:40
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса нашли медики
ToDay News Ufa вчера в 02:19
Общество
Губернатор Алтайского края разрешил открыть парикмахерские
С 30 апреля в Алтайском крае разрешена торговля непродовольственными товарами и оказание парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах жилых зданий с отдельным входом.
Вести Алтай 11:15