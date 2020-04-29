Общество

Lenta.ruLenta.ruГлавред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах.
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Алексей Венедиктов
Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЕвразия Daily 06:29

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