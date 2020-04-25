Шоу-бизнес
РИА НовостиГлавред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Как написала редакция Glamour в своем аккаунте в инстаграме, эфир с телеведущей "не был простым" и "причинил людям боль". После этого журнал принял решение лишить Тодоренко звания "Женщина года — 2019". Представители издания добавили, что выступают против любых форм насилия.
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«Нужно быть психически больным»: Тодоренко осудила жертв домашнего насилия
Экспресс газетавчера в 08:25
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Комментарии
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Футбол
Ларссон мечтает выиграть со «Спартаком» Лигу чемпионов
Если будет возможно, сделаю это со «Спартаком», - сказал Ларссон.
Евро-футбол.ру 12:37
Политика
Зюганов отметил роль Китая в борьбе с коронавирусом
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил "исключительно важную, полезную" роль Китая в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнув, что Китай помогает многим странам.
РИА Новости 13:41
Энергетика
В России исключили снижение цен на бензин
В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак заявил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин.
Lenta.ru 10:14
Шоу-бизнес
Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко
РИА Новости 02:30
Общество
Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели
Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
REGNUM 01:45
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
Газета.Ru 08:46
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с инфарктом.
Известия 14:05
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки
Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса.
Известия 08:54
Культура
Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
Политика
Американские СМИ назвали Северную Македонию самым слабым членом НАТО
Как сообщает издание, Северная Македония является самым молодым и самым слабым членом Североатлантического альянса, что может помешать НАТО.
Народные новости 13:51
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Футбол
Вьери: в Испании постоянно ходил на вечеринки
Экс-футболист мадридского "Атлетико" и сборной Италии Кристиан Вьери рассказал об испанском периоде своей карьеры, передает TyC Sports.
Газета.Ru 13:55
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
ВОЗ выступила против «иммунных паспортов»
Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
РИА Новости 07:12
Энергетика
Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
РИАМО вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике
В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com 08:05
Общество
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
Гаджеты
LG представила новый 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear
Компания LG выпустила для игроков новый монитор серии UltraGear (модель 34GN850-B), 34-дюймовый экран которого имеет отклик 1 мс и обновляется на частоте 144 Гц, но этот показатель можно понять до уровня 160 Гц.
Faktom 13:37
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15