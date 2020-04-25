Шоу-бизнес
РИА НовостиГлавред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Как написала редакция Glamour в своем аккаунте в инстаграме, эфир с телеведущей "не был простым" и "причинил людям боль". После этого журнал принял решение лишить Тодоренко звания "Женщина года — 2019". Представители издания добавили, что выступают против любых форм насилия.
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Комментарии
Общество
Российские врачи опубликовали список коллег, умерших от коронавируса
Составители заявляют, что в список включены и те врачи, которые заразились не на рабочем месте и имели сопутствующие заболевания.
Телеканал Санкт-Петербург 10:21
Здоровье
Медсестра больницы стала третьей заболевшей коронавирусом в Тынде
Медик по роду деятельности контактировала с заболевшей женщиной. 25 апреля подтвердился третий случай коронавируса в Тынде.
Телепорт 21:57
Технологии
Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций
В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom 09:06
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru 20:35
Общество
МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции
В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант вчера в 06:38
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Экономика
Саудовская Аравия готовится много занимать
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru вчера в 16:23
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Кино
Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II
Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Происшествия
В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение
В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Армия и оружие
Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой
ИА Красная Весна 16:44
Общество
В Берлине задержали более 100 человек на акции протеста
Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:56
Политика
Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США
Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара.
Российская газета 21:28
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
Общество
Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций
Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости 07:02
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Здоровье
Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции
Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
Аргументы и Факты вчера в 04:22