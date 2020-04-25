Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиГлавред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Как написала редакция Glamour в своем аккаунте в инстаграме, эфир с телеведущей "не был простым" и "причинил людям боль". После этого журнал принял решение лишить Тодоренко звания "Женщина года — 2019". Представители издания добавили, что выступают против любых форм насилия.
Читать в источнике
Комментировать581

Подробнее о событии

«Оставьте ее в покое и не заклевывайте»: Подольская заступилась за оскандалившуюся Тодоренко

Телепрограмма17:23

Glamour лишил телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после ее слов о домашнем насилии

Дни2410:16

Оксана Пушкина выступила против травли в отношении Регины Тодоренко

Газета.Ru16:42

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» из-за высказываний о домашнем насилии

Salt Mag10:19

Жертва домашнего насилия Валерия заcтупилась за Регину Тодоренко

Экспресс газета15:42

После скандальных высказываний о домашнем насилии Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

WMJ.ru10:11

Регину Тодоренко лишили титула «Женщина года»

StarHit.ru08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:08, Ашберн

Комментарии

Общество

Российские врачи опубликовали список коллег, умерших от коронавируса

Составители заявляют, что в список включены и те врачи, которые заразились не на рабочем месте и имели сопутствующие заболевания.
Телеканал Санкт-Петербург 10:21
145
Здоровье

Медсестра больницы стала третьей заболевшей коронавирусом в Тынде

Медик по роду деятельности контактировала с заболевшей женщиной. 25 апреля подтвердился третий случай коронавируса в Тынде.
Телепорт 21:57
Технологии

Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций

В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom 09:06
4
Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти.
Lenta.ru 20:35
21
Общество

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

В министерстве напоминают: режим самоизоляции применяется для людей, которые прибыли из стран с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией, для заразившихся и болеющих в легкой форме, а также для тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
Вести.Ru 21:36
18
Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант вчера в 06:38
20
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
353
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
19
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
785
Экономика

Саудовская Аравия готовится много занимать

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru вчера в 16:23
Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
91
Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
1
Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
280
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
157
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
1,5K
Общество

Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
122
Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
142
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
5
Происшествия

В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение

В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

РБК 17:22
28
Авто

УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
48
Армия и оружие

Чехи питали восторженное чувство к своим освободителям — Борис Полевой

ИА Красная Весна 16:44
Общество

В Берлине задержали более 100 человек на акции протеста

Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:56
30
Политика

Politico: Белый дом ищет замену министру здравоохранения США

Белый дом изучает список кандидатур для возможной замены министра здравоохранения США Алекса Азара.
Российская газета 21:28
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
296
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
107
Общество

Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости 07:02
57
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
123
Здоровье

Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции

Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
Аргументы и Факты вчера в 04:22
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Регина Тодоренко
Украинская ведущая
Украинская и российская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна по телепередаче «Орёл и решка».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное