Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров с 25 июня уходит со своей должности, чтобы развивать собственные проекты. Ключевые контентные направления канала – информационное и развлекательное – возглавят профильные топ-менеджеры.

с чего всё началось

Общество В Башкирии на один день запретят продавать алкоголь По словам министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в Уфе День молодежи пройдет на новой Набережной. 5

Интернет Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах. 7

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 480

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,5K

Шоу-бизнес Муцениеце похвасталась соблазнительными фото в бикини у бассейна Поклонники российской актрисы Агаты Муцениеце пришли в восторг от стройной фигуры звезды, которая опубликовала фотографии в алом бикини. 1

Авто Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe. 11

Кино Актер дубляжа рассказал об особенностях перевода мата с английского При переводе матерных слов в американских фильмах ругательства смягчаются, так как в английском звучат менее грубо.

Общество Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова. 57

Авто Aston Martin начал тесты мотоцикла AMB 001 Модель AMB 001, созданную совместно с Brough Superior (компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден), начали обкатывать на трассе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 376

Авто Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews. 369

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,2K

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 1,6K

Футбол Дортмундская «Боруссия» сообщила о переходе Тома Менье По словам самого Менье, дортмундцы играют в тот футбол, в который он намеревался играть, он — захватывающий, аутентичный.