Общество
ИнтерфаксГлавред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
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с чего всё началось
Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров с 25 июня уходит со своей должности, чтобы развивать собственные проекты. Ключевые контентные направления канала – информационное и развлекательное – возглавят профильные топ-менеджеры.Телеканал RTVI09:40
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Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
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Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
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Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
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В Китае состоялась онлайн-презентация новой модели Geely HaoYue -- самого большого внедорожника в линейке бренда.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
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Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
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С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
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РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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Дортмундская «Боруссия» сообщила о переходе Тома Менье
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У фильма-катастрофы Яна де Бонта и студии Warner Bros. «Смерч», вышедшего на экраны в 1996 года, появится ремейк.
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Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
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Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32