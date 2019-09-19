с чего всё началось

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. Об этом он сказал в интервью The Grayzone. По его словам, Ассанж находится в ужасных условиях, которые хуже, чем у осужденных террористов.

Политика В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Армия и оружие Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.

Энергетика Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.

Происшествия Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.

Армия и оружие Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".

Происшествия Главу колонии в Красноярске отстранили после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки.

Авто В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов.

Политика Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы» Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.

Религия Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Авто Renault Duster получил коллекционное издание Румынский автомобильный бренд Dacia закупил партию Renault Duster для их последующей модернизации с целью выпустить лимитированную серию автомобилей, которая получила название Black Collector.

Здоровье В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа В Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Шоу-бизнес Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.

Футбол «Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Культура Шустер подаст в суд на Коломойского Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Армия и оружие Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда Ранее на слова американского генерала отреагировали губернатор Калининградской области - он посоветовал Харригану "читать книжки" и опираться на исторический опыт при составлении планов против России - и МИД РФ.