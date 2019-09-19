Политика
Газета.RuГлавред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. Об этом он сказал в интервью The Grayzone. По его словам, Ассанж находится в ужасных условиях, которые хуже, чем у осужденных террористов.
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с чего всё началось
Кристинн Храфнссон, главный редактор WikiLeaks, в интервью изданию The Grayzone рассказал, что власти Великобритании удерживают Джулиана Ассанжа в ужасных условиях.Life.ruвчера в 18:34
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Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
РИА Новости вчера в 20:36
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В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины
У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
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Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
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Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.
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Армия и оружие
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Российская газета 19 сентября в 10:35
Происшествия
Главу колонии в Красноярске отстранили после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки.
Москва 24 20 сентября в 07:24
Авто
В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов
МВД РФ предупредило автовладельцев об очередной волне автомобильных угонов.
Аргументы недели вчера в 09:44
Наука
Численность птиц в Северной Америке сократилась почти на 30% за 50 лет
Известия 19 сентября в 17:36
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Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Единоборства
Сборная России стала второй в медальном зачете ЧМ по боксу
Матч ТВ вчера в 14:50
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
RT на русском вчера в 17:26
Религия
Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
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Авто
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Румынский автомобильный бренд Dacia закупил партию Renault Duster для их последующей модернизации с целью выпустить лимитированную серию автомобилей, которая получила название Black Collector.
Car.ru 20 сентября в 23:35
Здоровье
5 вещей в доме, которые становятся причиной частых болезней
Источники заболеваний часто прячутся прямо в квартире.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Здоровье
В Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа
В Московской области началась кампания по вакцинации против гриппа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.
RT на русском 19 сентября в 16:07
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Общество
Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье
РИА Новости 00:36
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
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Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции
Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru вчера в 11:00
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости вчера в 14:23
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru вчера в 13:44
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РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 20 сентября в 09:53
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Армия и оружие
Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда
Ранее на слова американского генерала отреагировали губернатор Калининградской области - он посоветовал Харригану "читать книжки" и опираться на исторический опыт при составлении планов против России - и МИД РФ.
Ruposters.ru 20 сентября в 06:56
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47