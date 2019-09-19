с чего всё началось

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. Об этом он сказал в интервью The Grayzone. По его словам, Ассанж находится в ужасных условиях, которые хуже, чем у осужденных террористов.

Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Армия и оружие Шойгу назвал число военных баз США по всему миру Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.

Происшествия Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.

Политика Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.

Шоу-бизнес Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Шоу-бизнес Певица Валерия рассказала о своей невестке из Новокузнецка Известная российская певица Валерия положительно оценила выбор своего сына Артемия, который женился на девушке из Новокузнецка.

Происшествия Главу колонии в Красноярске отстранили после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки.

Шоу-бизнес Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.

Армия и оружие Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М» Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Интернет В новой тестовой сборке Windows улучшен процесс создания пары Bluetooth Пожалуй, самым главным и заметным улучшением можно считать более продуманный процесс создания пары Bluetooth.

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.

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Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

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Гаджеты В статистике MindFactory процессоры AMD Ryzen стали прорывом пятилетки Открытая статистика немецкого интернет-магазина MindFactory.de стала одним из самых часто упоминаемых свидетельств успеха процессоров AMD с архитектурой Zen, хотя сама выпускающая их компания предпочитает использовать данные Mercury Research.

Религия Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).