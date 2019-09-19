Политика

Газета.RuГазета.RuГлавред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. Об этом он сказал в интервью The Grayzone. По его словам, Ассанж находится в ужасных условиях, которые хуже, чем у осужденных террористов.
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Кристинн Храфнссон, главный редактор WikiLeaks, в интервью изданию The Grayzone
 рассказал, что власти Великобритании удерживают Джулиана Ассанжа в ужасных условиях.
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Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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