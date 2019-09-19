Политика
Газета.RuГлавред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. Об этом он сказал в интервью The Grayzone. По его словам, Ассанж находится в ужасных условиях, которые хуже, чем у осужденных террористов.
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с чего всё началось
Кристинн Храфнссон, главный редактор WikiLeaks, в интервью изданию The Grayzone рассказал, что власти Великобритании удерживают Джулиана Ассанжа в ужасных условиях.Life.ruвчера в 18:34
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