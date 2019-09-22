Политика

Газета.RuГазета.RuГлавред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. Об этом он сказал в интервью The Grayzone. По его словам, Ассанж находится в ужасных условиях, которые хуже, чем у осужденных террористов.
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Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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Храфнссон Кристинн
Исландский журналист
Icelandic investigative journalist who is editor-in-chief of WikiLeaks. He has worked at various newspapers in Iceland and hosted the television programme Kompas on the Icelandic channel Stöð 2, where he and his team often exposed criminal activity and corruption in high places.
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