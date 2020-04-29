Общество

News.ruNews.ruАлексея Венедиктова обвинили в домогательствах

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила в сексуальных домогательствах главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. По её словам, это произошло в 2012 году, после ужина в большой компании, на который её пригласил главный редактор радиостанции.
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Алексей Венедиктов
Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу.
— Алексей Венедиктов, российский журналистЕвразия Daily 06:29

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Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах

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