«Подъем» уточняет, что некоторых арестованных уже завели в здание: 28 человек содержатся в восьмиместной камере, где также расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов. Появилась информация, что всего в автобусе они провели 16 часов. В настоящее время арестованные продолжают ожидание.

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С чего всё началось Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без условий для длительного содержания людей, сообщает « Медиазона ». Коммерсантъ 23:32