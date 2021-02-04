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Lenta.ru
Lenta.ru

Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру

«Подъем» уточняет, что некоторых арестованных уже завели в здание: 28 человек содержатся в восьмиместной камере, где также расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов. Появилась информация, что всего в автобусе они провели 16 часов. В настоящее время арестованные продолжают ожидание.В источнике
С чего всё началось
Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без условий для длительного содержания людей, сообщает «Медиазона
».
Коммерсантъ23:32
Подробнее о событии

«28 человек в 8-местной камере»: задержанные на митингах москвичи показали условия изолятора

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Московская газета05:11

«Медиазона»: арестованные на акции протеста часами ждут оформления в Сахарово

Коммерсантъ23:32

Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру

Lenta.ru02:46

Автобусы с арестованными после акций протеста часами стоят в очереди на территорию спецприемника в Сахарово

Эхо Москвы04:03

Изолятор в Сахарово переполнен: 28 человек на 8-местную камеру. Один из них Сергей Смирнов

Znak.com00:48

Главреда «Медиазоны» посадили в 8-местную камеру: в ней 28 человек

Московский Комсомолец03:14

Любови Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении на акции в Москве

Следователи предъявили Любови Соболь, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции 23 января в Москве.
Lenta.ru04:34

Вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Шепелев уточнил, что его сын и Лада, дочь Екатерины Тулуповой, сначала негативно отреагировали на разговоры о возможном прибавлении в семье, однако сейчас ожидают появления ребёнка как «новое приключение».
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