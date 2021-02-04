Главреда «Медиазоны» и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру
«Подъем» уточняет, что некоторых арестованных уже завели в здание: 28 человек содержатся в восьмиместной камере, где также расположены двухъярусные металлические кровати без матрасов. Появилась информация, что всего в автобусе они провели 16 часов. В настоящее время арестованные продолжают ожидание.В источнике
С чего всё началось
Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без условий для длительного содержания людей, сообщает «Медиазона
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