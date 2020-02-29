Политика
Телеканал RTVIГлавного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили в Украину
Главного редактора RTVI и автора ютьюб-канала «Редакция» Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Об этом он 29 февраля написал у себя в инстаграме. Он прилетел в киевский аэропорт «Жуляны».
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