Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.

с чего всё началось

Мещанский районный суд Москвы постановил взыскать с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой 751 миллион рублей по иску госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Гурова являлась поручителем по кредиту, выданного в 2013 году «Эксперту».

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