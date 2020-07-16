Общество

РБКРБКГлавреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

По словам Катчева, коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик. В четверг, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова.
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Главреды российских СМИ дали поручительства за Ивана Сафронова

Компания02:40

Адвокат заявил, что за Сафронова поручились более 20 общественных деятелей и журналистов

ТАСС02:27

Сразу несколько главных редакторов российских изданий подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова

Эхо Москвы02:02

Главреды СМИ поручились за Ивана Сафронова

Коммерсантъ02:16

Главреды ряда российских изданий поручились за Ивана Сафронова

Наша версия01:18

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

РБК00:30
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Здоровье

Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией

Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
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Авто

Kia представит новый кроссовер Sonet в августе

В рамках автосалона в Индии в феврале этого года корейская компания презентовала концептуальный компактный кроссовер Kia Sonet.
32CARS.ru вчера в 02:42
Политика

Президент Польши рассказал о беседе с пранкерами Вованом и Лексусом

Президент Польши Анджей Дуда рассказал в Twitter о своей беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.
Газета.Ru вчера в 12:30
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Политика

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 14 июля в 10:18
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Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
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Общество

Росгидромет назвал регионы России с самыми чистыми реками

Выяснилось, что только в нескольких регионах России второй класс преобладает над третьим, а "условно чистых" водоемов крайне мало.
Российская газета 02:34
Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
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Происшествия

В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку

РИА Новости вчера в 12:07
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Футбол

В Самаре «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

В игре Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» сыграл на поле Самары вничью с «Крыльями Советов».
Московский Комсомолец Краснодар 02:00
Экономика

Отель в центре Киева приватизировали по цене в 14 раз выше стартовой

Государственный пакет акций гостиницы "Днепр" в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 11:41
Культура

Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву»

Piter.tv 01:32
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Происшествия

Устроившим погром на Амурском ГПЗ недоплатили 14 млн рублей

Более 14 млн рублей недоплатили иностранным рабочим, по большей части узбекам, работающим на стройке Амурского ГПЗ, 14 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
ИА Красная Весна 14 июля в 10:22
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Футбол

ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal вчера в 10:39
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Происшествия

Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
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Наука

Создан робот для тестирования медицинских жвачек

ToDay News Ufa 02:23
Футбол

«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

Российское представительство компании Kia объявило о старте массового производства нового седана Kia K5 на калининградском заводе "Автотор".
Новые автомобили вчера в 23:09
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Дело журналиста Ивана СафроноваБольше новостей по теме
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