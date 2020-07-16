Общество

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Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
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Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

По словам Катчева, коллегам Сафронова и адвокатам удалось собрать несколько десятков поручительств и положительных характеристик. В четверг, 16 июля, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронова.
РБК00:30

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Представители ряда российских СМИ подписали поручительство за Сафронова

РИА Новости04:25

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

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Новая газета03:48

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ТАСС02:27

Главреды СМИ поручились за Ивана Сафронова

Коммерсантъ02:16

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Эхо Москвы03:56

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

РБК00:30
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