Общество

Газета.RuГазета.RuГлаву Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что проблемы со здоровьем были вызваны стрессом и нарушением режима питания.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось

Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.
РБК12:27

Подробнее о событии

Главу Алтая госпитализировали во время командировки в Москве

RT на русском12:57

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

РИА Новости12:44

Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

РБК12:27

Госпитализация главы Алтая не повлияет на рабочие процессы в республике

ТАСС13:41

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Интерфакс12:41

Глава республики во время командировки в Москву попал в больницу

Новости Горного Алтая12:43

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Российская газета12:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Шоу-бизнес

Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна

Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Актуальные Новости вчера в 05:09
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru 13:29
Происшествия

Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

Коммерсантъ вчера в 03:41
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru 14:11
Политика

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Газета.Ru 16:12
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК вчера в 05:31
Происшествия

Пропавшее в Бермудском треугольнике судно найдено спустя столетие

Lenta.ru 13:01
Общество

Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса

Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
ТВ Центр 14:15
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
РИА Новости 12:01
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России

По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
7 канал Красноярск вчера в 20:39
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
КиноПоиск вчера в 01:08
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане

Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
REGNUM 10:50
Наука

Австралийским учёным удалось создать лабораторную копию коронавируса

News.ru 07:28
Баскетбол

НБА не планирует менять логотип в честь Кобе Брайанта

Лига не планирует помещать на логотип легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта, несмотря на то, что петиция с просьбой поместить игрока на логотип собрала более 2 миллионов подписей.
Sports.ru 14:51
Кино

Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»

На YouTube-канале Back To The Future - The Musical опубликовали трейлер мюзикла «Назад в будущее».
Ридус 07:26
Гаджеты

Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Ferra 09:06
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение 07:19
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Интерфакс вчера в 12:31
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Армия и оружие

National Interest включил «Борей» в пятерку самых мощных субмарин

Российские атомные подводные лодки Подводные корабли проекта 955 "Борей" вооружены 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава" с десятью боеголовками.
Pravda.Ru 11:17
Происшествия

СК РФ возобновил уголовное дело против трансплантолога Каабака

Следственный комитет возобновил уголовное дело о халатности в отношении детского трансплантолога Михаила Каабака, который ранее был уволен из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ).
НТВ 13:45
Футбол

«Милан» объявил об аренде Сусо в «Севилью» с правом выкупа

Полузащитник «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье». Испанцы арендуют футболиста с правом выкупа, информирует пресс-служба итальянцев.
Бомбардир.ру 15:22
Футбол

Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Российская газета 14:19
Футбол

Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»

ТК Звезда вчера в 07:52
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Происшествия

За угрозы Путину арестованы земляки смертника из петербургского метро

По версии следствия, Парпиев и Ишматов нанесли на несколько зданий в Петербурге трафареты с изображением Путина и угрозами ему.
Фонтанка.Ру 16:03
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС вчера в 04:36
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Леонидович Хорохордин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Алтай с 1 октября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное