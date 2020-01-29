Общество

Газета.RuГазета.RuГлаву Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что проблемы со здоровьем были вызваны стрессом и нарушением режима питания.
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с чего всё началось

Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.
РБКвчера в 12:27

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Главу Республики Алтай заподозрили в месячном запое

Московский Комсомолецвчера в 21:51

Глава Республики Алтай опроверг госпитализацию из-за проблем с алкоголем

РБКвчера в 12:27

Глава республики во время командировки в Москву попал в больницу

Новости Горного Алтаявчера в 12:43

Госпитализация главы Алтая не повлияет на рабочие процессы в республике

ТАССвчера в 13:41

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Интерфаксвчера в 12:41

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

РИА Новостивчера в 12:44

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Российская газетавчера в 12:23
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Политика

США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
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Газета.Ru вчера в 22:53
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В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом

Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 09:38
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Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России

Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
News.ru вчера в 07:12
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
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Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Котбусе

Газета.Ru 28 января в 18:18
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

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REGNUM вчера в 14:06
Экономика

В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ

Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Накануне.Ru вчера в 16:11
Общество

МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
РБК вчера в 23:27
Общество

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

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СитиТрафик вчера в 02:35
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Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

REGNUM вчера в 21:01
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Эксперт сообщил о размещении на подлодках США новых ядерных боезарядов

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КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
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Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
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Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
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Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
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Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса

Американская компания Google приняла решение о продлении срока закрытия своих офисов в Китае в связи с вспышкой коронавируса нового типа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:03
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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша

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Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:00
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
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В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
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Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
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Олег Леонидович Хорохордин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Алтай с 1 октября 2019.
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