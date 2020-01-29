Общество
Газета.RuГлаву Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что проблемы со здоровьем были вызваны стрессом и нарушением режима питания.
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с чего всё началось
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.РБК12:27
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