Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.

с чего всё началось

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что проблемы со здоровьем были вызваны стрессом и нарушением режима питания.

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