Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.

с чего всё началось

Глава Алтая рассказал, что обострение вызвано стрессом и нарушением режима питания. В пресс-службе республиканского главы подтвердили, что Хорохордин находится в Москве на лечении из-за проблем с желудком.

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