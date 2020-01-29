Общество
REGNUMГлаву Алтая госпитализировали в больницу
Глава Алтая рассказал, что обострение вызвано стрессом и нарушением режима питания. В пресс-службе республиканского главы подтвердили, что Хорохордин находится в Москве на лечении из-за проблем с желудком.
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с чего всё началось
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.РБК12:27
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Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Авто
Убиться можно: российские водители рискуют жизнью из-за упрямства
У Mitsubishi и Toyota процент доехавших — менее 20%, у Subaru — 18,3%, у Nissan — 22,6%. Пресс-службы BMW и Ford на запрос «Известий» не ответили.
Происшествия
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2 — EMSC
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Экономика
«Росводоканал» завершил деофшоризацию
«Росводоканал», подконтрольный основателям «Альфа-групп», завершил реструктуризацию, в результате которой из состава холдинга исключены все предприятия, находящиеся в иностранной юрисдикции, сообщила группа.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует цену нефти марки Brent в $183 за баррель
Цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель.
Хоккей
Андрей Василевский: «Мыли с братом бутылки из-под пива»
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
Общество
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Поставки нефти через балтийский транзит приведут к тому, что белорусская нефтеперерабатывающая отрасль станет нежизнеспособной, заявил руководитель центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в интервью Sputnik Латвия.
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Армия и оружие
Двое военных Ирака стали жертвами нападения боевиков
Двое иракских военнослужащих стали жертвами нападения боевиков террористической организации, запрещённой на территории РФ «Исламское государство» в провинции Киркук в северной части Ирака.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Технологии
Canonical начала публиковать инструкцию по переходу с Windows 7 на Ubuntu
Компания Canonical не теряет надежды перевести хотя бы часть пользователей на Ubuntu после прекращения поддержки Windows 7. Разработчики опубликовали первую часть инструкций по максимально безболезненному переходу на новую ОС.
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Общество
Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне
Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Кино
Продюсер «Оно» сообщил о работе над продолжением «Смертельного оружия»
Американский продюсер Дэн Лин сообщил о планах начать работу над продолжением известного боевика «Смертельное оружие».
Общество
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду
Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.