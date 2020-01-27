Политика
РИА НовостиГлаву Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. В пресс-службе губернатора РИА Новости заявили, что ситуацию с исключением не комментируют.
Читать в источнике
Оценить1806
Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением.
— Андрей Турчак, российский политикВзгляд.ру 06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Здоровье
В Китае количество жертв коронавируса достигло 106 человек
Общее количество заболевших в Китае атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, выросло до 4515 человек, 106 из них умерли, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Путешествия
В Китае остаются более 5 тыс. организованных туристов из РФ
Более 5 тыс. организованных российских туристов находятся в Китае, по данным на 28 января. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
В настоящее время около 30 препаратов работают против китайского коронавируса, заявил в понедельник, 27 января, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
В Гонконге учёные создали вакцину против нового коронавируса
Учёные из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, пишет «Интерфакс».
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Авто
На продажу выставлен удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей
В продаже появился удлиненный Mercedes-AMG G63 в модификации Big One. Его можно приобрести в Германии за 34 000 000 рублей.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, но признаков того, что его сбили, нет, сообщил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Происшествия
Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр
Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся.
Футбол
Глава совета директоров «Локомотива» прокомментировал иск к Геркусу
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков, комментируя иск к бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу, сказал, что претензии связаны с хозяйственной деятельностью клуба.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Здоровье
Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза
Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.