Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлаву Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. В пресс-службе губернатора РИА Новости заявили, что ситуацию с исключением не комментируют.
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Андрей Турчак
Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением.
— Андрей Турчак, российский политикВзгляд.ру 06:25

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