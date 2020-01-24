Политика
КоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
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МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин
Мой город Чебоксары09:21
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Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
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Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
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Путин не стал пожимать руку Пенсу
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
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В Китае вылечили первого больного коронавирусом человека
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
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В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
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Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
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Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
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До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20.
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В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
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Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
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Компания HMD Global официально заявила о снижении цен на две модели популярных смартфонов бренда Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Здоровье
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Здоровье
Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала ситуацию со вспышкой пневмонии неизвестного происхождения в Китае.
Гаджеты
Apple отказывается от одинаковой зарядки для всех смартфонов
Американская корпорация Apple выступила против инициативы ЕС о введении зарядного устройства, которое бы подходило для всех гаджетов.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона
Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
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Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Общество
Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей
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Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.