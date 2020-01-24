Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Политика Зеленский объяснил важность диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.

Гаджеты В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.

Наука Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.

Наука Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.

Гаджеты Опубликованы официальные рендеры линейки Samsung Galaxy S20 До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20.

Авто Skoda Octavia RS получит гибрид Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.

Здоровье Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Гаджеты Обнаружен неудаляемый Android-вирус Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.

Общество Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.