Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Читать в источнике
Комментировать1852
Евгений Зиничев
Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
— Евгений ЗиничевФонтанка.Ру 09:07

Подробнее о событии

«Не от большого ума»: в ОНФ оценили «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости16:58

«Единая Россия» допустила исключение главы Чувашии за видео с МЧСником

РБК10:27

Михаил Игнатьев и его команда потерпели крах

Правда ПФО13:00

Игнатьева могут исключить из партии

PRO Город Чебоксары11:05

МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин

Мой город Чебоксары09:21

«Единая Россия» поставит вопрос о соответствии Игнатьева должности главы Чувашии

ТАСС09:49

Глава Чувашии попал в скандал с журналистами, спасателем и пенсионеркой. Теперь о нем говорят только плохое

Телеканал 360°12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Происшествия

Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

Газета.Ru 15:01
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения

Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экспресс газета 22 января в 22:30
Футбол

Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 08:15
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия вчера в 21:17
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания 12:16
Здоровье

В Китае вылечили первого больного коронавирусом человека

БИЗНЕС Online 09:57
Политика

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Известия 15:19
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы

На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Известия 16:33
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Astera вчера в 06:30
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»

Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
Коммерсантъ 16:00
Политика

Германия выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

«В качестве гуманитарного жеста» хотят выделить €12 млн.
Мой Брянск 05:04
Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
RT на русском 13:23
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток вчера в 10:03
Наука

Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК

Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Индикатор 12:02
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры линейки Samsung Galaxy S20

До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20.
The GEEK 06:34
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Известия 05:42
Авто

Skoda Octavia RS получит гибрид

Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
ГЛАС.RU 09:40
Гаджеты

Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

Компания HMD Global официально заявила о снижении цен на две модели популярных смартфонов бренда Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Вечерний курьер 14:07
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
Здоровье

Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 14:31
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Здоровье

Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала ситуацию со вспышкой пневмонии неизвестного происхождения в Китае.
РИА Новости вчера в 05:06
Гаджеты

Apple отказывается от одинаковой зарядки для всех смартфонов

Американская корпорация Apple выступила против инициативы ЕС о введении зарядного устройства, которое бы подходило для всех гаджетов.
iReactor 09:32
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
Татар-информ вчера в 14:59
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru 10:37
Общество

Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:12
Шоу-бизнес

Бочкарева продает замешанную в скандале машину

Актриса Наталья Бочкарева выставила на продажу свой автомобиль Cadillac, за рулем которого она была задержана полицейскими по подозрению в хранении наркотиков.
Рамблер вчера в 05:33
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 22 января в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное