Политика
КоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
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МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин
Мой город Чебоксары09:21
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Общество
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло с 24 до 39, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.
Политика
СМИ Израиля прокомментировали выступление Путина в Иерусалиме
Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.
Фигурное катание
Фигуристы из России заняли весь пьедестал среди спортивных пар на ЧЕ
Российские фигуристы заняли все три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Политика
Зеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Общество
Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса
В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
Культура
Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Происшествия
Дикие собаки напали на школьника в Улан-Удэ
Стая диких собак напала на школьника в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Армия и оружие
Действия США в Южно-Китайском море могут привести к эскалации конфронтации с КНР
Общество
Лес возле замка Пугачевой и Галкина могут вырубить ради высоток
Лес возле замка певица Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина могут полностью вырубить. На этом месте планируется построить высотки.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Авто
Обновленный Kia Sorento начал скидывать камуфляж
Южнокорейский концерн Kia готовится к презентации паркетника под названием Sorento обновленной генерации.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Политика
Владимир Зеленский не планирует идти на второй срок
Зеленский планирует за текущий президентский срок остановить войну, изменить имидж Украины на мировой арене, а также очистить эшелоны власти от коррупции.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
Авто
Российский рынок новых электромобилей в 2019 году вырос в 2,5 раза
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.