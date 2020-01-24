Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Евгений Зиничев
Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
— Евгений ЗиничевФонтанка.Ру 09:07

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В «Единой России» удивились «шутке» главы Чувашии с пожарным

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В ОНФ отреагировали на скандал с главой Чувашии Игнатьевым

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Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа.
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Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
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Зеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины

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Появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса

В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса 2019-nCoV — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань.
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Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
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Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
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Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
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Дикие собаки напали на школьника в Улан-Удэ

Стая диких собак напала на школьника в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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Действия США в Южно-Китайском море могут привести к эскалации конфронтации с КНР

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Лес возле замка певица Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина могут полностью вырубить. На этом месте планируется построить высотки.
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Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин

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Обновленный Kia Sorento начал скидывать камуфляж

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Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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