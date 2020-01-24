Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Общество «Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Политика Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет Пентагон считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений.

Футбол «Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать Чалова Как сообщает Daily Star, московский клуб не заинтересован в том, чтобы отдавать Чалова в аренду, а платить 25 миллионов фунтов (почти 30 миллионов евро) лондонские «Челси» и «Вест Хэм» не намерены.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.

Культура Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая первой исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнурова и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».