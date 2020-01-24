Общество
КоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
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МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин
Мой город Чебоксары09:21
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Общество
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Политика
Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет
Пентагон считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений.
Армия и оружие
«Панцирь-С1» отразил атаку беспилотников условного противника
Для максимальной приближенности обстановки к боевой отработана также защита от диверсионно-разведывательной группы противника, задействованная синхронно с атакой беспилотников.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.
Футбол
«Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать Чалова
Как сообщает Daily Star, московский клуб не заинтересован в том, чтобы отдавать Чалова в аренду, а платить 25 миллионов фунтов (почти 30 миллионов евро) лондонские «Челси» и «Вест Хэм» не намерены.
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов
Политика
Украина начала покупать российский газ без ограничений
В связи с организацией «виртуального реверса» Украина начала покупать российский газ в Евросоюзе без технических ограничений.
Армия и оружие
Жилые кварталы Донецка обстреляны тяжёлой артиллерией
Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
Фигурное катание
Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Культура
Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому
Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая первой исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнурова и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Гаджеты
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface Duo
Компания Microsoft выпустила предварительную сборку для Surface Duo. Разработчики обсудили возможность их создания для Windows 10X.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Происшествия
В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши
В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Биатлон
Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении
В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.