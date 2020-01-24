Политика
КоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
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МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин
Мой город Чебоксарывчера в 09:21
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Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Общество
В Австралии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Австралийские власти признали первый случай опасного китайского коронавируса в своей стране.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Политика
Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Происшествия
В Екатеринбурге горит административное здание
По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного административного здания.
Хоккей
Кейн выиграл новый конкурс бросков Матча звезд НХЛ
В рамках Матча звезд НХЛ прошел новый конкурс на точность броска. Теперь игроки должны были попадать по мишени броском с трибуны.
Авто
Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото
Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
Общество
Названы запреты для студентов в Татьянин день
Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Культура
Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому
Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая первой исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнурова и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Здоровье
Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей
Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.
Происшествия
В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры
В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Политика
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Гаджеты
Основную часть этого года клиенты Intel будут жить в условиях дефицита процессоров
Другими словами, основную часть рисков затоваривания в результате перепроизводства Intel попытается взять на себя.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Происшествия
Площадь пожара во Владивостоке достигла 1500 квадратных метров
По уточнённым данным площадь пожара составила 1500 кв.м, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.