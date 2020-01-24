Политика
КоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
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МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин
Мой город Чебоксарывчера в 09:21
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Бывший зампред правительства, экс-замглавы Администрации президента, помощник главы государства Владислав Сурков ушел с государственной службы.
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
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Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
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Происшествия
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Лэмпард: «Кепа совершил ряд ошибок, которые стоили нам очков»
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
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