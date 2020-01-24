Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Андрей Турчак
Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением.
— Андрей Турчак, российский политикТелеканал 360° 10:16
с чего всё началось
Сообщение о том, что «Единая Россия» не поддерживает чиновника, который заставил сотрудника МЧС прыгать и протягивать руки, чтобы получить ключи от новой служебной машины, появилось 24 января на сайте партии
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