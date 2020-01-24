Политика
КоммерсантъГлаву Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
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МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин
Мой город Чебоксары09:21
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Здоровье
Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
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Общество
ВОЗ не стала объявлять режим ЧС из-за вспышки пневмонии в Китае
Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовал объявлять вспышку пневмонии в Китае опасным событием международного масштаба.
Армия и оружие
Американский атташе в Киеве официально обвинил донецкое ополчение и Россию в обстреле Мариуполя
Артобстрел Мариуполя 24 января 2015 года, во время которого погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей, совершили «подконтрольные России боевики».
Наука
Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае
Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
Теннис
Федерер одержал 100-ю победу на Australian Open
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Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
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Актриса Татьяна Чердынцева: Я была ученицей Мессинга
Татьяна Чердынцева родилась в Минске.
Общество
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Старые знакомые порадуют приятными известиями или поделятся полезной для вас информацией.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам
Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России.
Гаджеты
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Политика
В Кремле допустили голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не является простой формальностью .
Армия и оружие
Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне
Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Авто
Volvo начала прием заказов на электрический кроссовер XC40
Шведский автопроизводитель Volvo накануне объявил о начале приема заявок на полностью электрический кроссовер.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
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Составлен список автомобилей, которые россияне не покупают
Политика
Израильские СМИ назвали провалом выступление Зеленского в Давосе
Израильский портал 7 Kanal назвал провалом выступление президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, которое прошло 22 января.
Шоу-бизнес
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Исполнительница одной из главных ролей в ситкоме "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева объявила о продаже иномарки после завершения скандала из-за наркотиков.