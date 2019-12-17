Происшествия

Новые ИзвестияНовые ИзвестияГлаву «Единой России» Переславля задержали за убийство таксиста

Глава фракции «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин рассказал, что убитым является таксист Павел Чередняков, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесскую городскую думу в ноябре 2019-го.
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с чего всё началось

Председатель фракции «Единой России» в Переславле задержан по подозрению в убийстве

На 17 декабря назначено внеочередное заседание городской Думы Переславля, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий. В Следственном управлении СКР по Ярославской области информацию не комментируют.
Ярновостивчера в 13:45

Подробнее о событии

Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле

РИА Новости08:44

В Переславль-Залесской думе подтвердили задержание депутата

Газета.Ru05:33

Подозреваемый в убийстве переславский депутат решил сложить полномочия

РЕН ТВ05:39

Жертвой депутата-единоросса оказался активист «Справедливой России»

URA.Ru04:38

В Ярославской области подозреваемый в убийстве депутат решил сложить полномочия

Известия02:41

Убийство таксиста лишило «Единую Россию» большинства в гордуме Переславля

Ярновости06:37

В Переславле депутата, задушившего таксиста, выгнали из городской думы. Видео

Новости Ярославля 76.ru08:22
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Общество

Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
ТАСС вчера в 23:51
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье

Старший помощник руководителя столичного управления СК России Юлия Иванова заявила, что лидер и двое членов секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии.
Газета.Ru 08:48
Авто

Глобальная Kia Optima получила полный привод

Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
SpeedMe 04:35
Происшествия

В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия

РИА Новости вчера в 17:12
Происшествия

Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Газета.Ru 03:35
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Хоккей

Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря

Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников представила лимитированный календарь на 2020 год.
Газета.Ru 06:08
Происшествия

В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
РИА Новости 07:04
Происшествия

Депутата заксобрания Ленобласти заподозрили в мошенничестве

РИА Новости 07:24
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Lenta.ru 08:50
Шоу-бизнес

Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой

Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Комсомольская правда 05:35
Общество

В Карелии 31 декабря сделали выходным

Позднее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что в настоящее время невозможно централизовано сделать 31 декабря нерабочим днем, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заранее, передавал ТАСС.
Rambler News Service 08:33
Космос

Ученые России предложили создать новую ракету-носитель

Военное дело 03:34
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Авто

Mercedes-Benz готовит новаторский концепт для шоу CES

На выставке потребительской электроники (CES), ежегодно проходящей в Лас-Вегасе, компания Mercedes-Benz презентует новаторский концепт.
CarsWeek.ru 03:43
Общество

Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления

С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Взгляд.ру 08:43
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк показала фото из церкви

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Рамблер 05:11
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Интернет

Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах

Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
3DNews 08:38
Политика

Донбасс взял курс на интеграцию с Россией

Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Lenta.ru 08:14
Футбол

Семак продлит контракт с «Зенитом»

Главный тренер Зенита Сергей Семак останется в клубе еще на один сезон, сообщает Спорт день за днем.
Советский спорт 06:34
Хоккей

Похитивший детей Зайцев решил сменить гражданство

Рамблер 06:31
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия 04:09
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