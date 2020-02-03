Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлаву Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.
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Председатель горсовета Керчи уволена после скандала с поздравлением блокадников

Городской совет Керчи отправил в отставку главу горсовета Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании горсовета, передает корреспондент Крыминформа.
ИА Крыминформ02:20

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Глава горсовета Керчи отправлена в отставку после скандала с поздравлением блокадников

Вести Крым02:29

Глава горсовета Керчи отправлена в отставку из-за скандала с блокадниками

Коммерсантъ02:58

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

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Экс-глава горсовета Керчи Хужина рассказала о травле её детей

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Главу горсовета Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РБК03:17

Глава горсовета Керчи и ее зам, которые торжественно вручили ветеранам-блокадникам по батону, покидают свои должности

Эхо Москвы04:32

Госслужащих Крыма попросили следить за языком и поступками

REGNUM02:44
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

Газета.Ru 31 января в 16:59
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Газета.Ru 03:09
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости вчера в 13:11
Финансы

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
РБК 03:31
Политика

Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
Известия 04:14
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Финансы

Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 04:15
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Армия и оружие

Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Sputnik Армения 02:13
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные документы с Ялтинской конференции

К 75-летию проведения Ялтинской конференции Минобороны РФ рассекретило уникальные архивные документы.
НТВ 31 января в 02:29
Теннис

София Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей первого в сезоне турнира Большого шлема - Окрытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open, обыграв в финальном поединке представительницу Испании Гарбинье Мугурусу.
Inc-news.ru 01 февраля в 06:56
Общество

РЖД приостановили сообщение с КНДР

Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
ТАСС 04:23
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Армия и оружие

Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая

Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.
Российская газета 01 февраля в 09:36
Музыка

Танцы Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле шокировали Сеть

43-летняя Шакира и 50-летняя Дженнифер Лопес выступили в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги (Супербоул) и поразили поклонников свой физической формой.
Культуромания 04:29
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
RT на русском 01 февраля в 17:12
Кино

Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart

В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
REGNUM 31 января в 03:35
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости 31 января в 10:07
Политика

Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:58
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Происшествия

СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины.
Известия 04:36
Общество

И.о. министра финансов Чувашии стал Михаил Ноздряков

Михаил Ноздряков, занимавший пост министра финансов Чувашии в 2011-2014 годах, вновь назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове стало полным фиаско

Провальным признан концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, который организовала местная сеть супермаркетов.
Экономика сегодня 01:14
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