с чего всё началось

Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.

Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге

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Экономика Штурвал на руль Авиаперевозки Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА) признала, что с финансовой точки зрения 2020 год станет худшим годом в истории авиации.

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Общество Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс "Дорога памяти", пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны. 4

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Гаджеты Тайваньский электронный гигант поможет Apple уйти от процессоров Intel Напомним, 22 июня Apple объявила, что до конца 2020 года выпустит ноутбук на процессорах собственной разработки вместо процессоров Intel, на основе которых строятся персональные компьютеры компании из Купертино сейчас. 10

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Общество Дистанционное аномальное голосование На официальном сайте izbirkom.ru доступна информация о том, сколько человек открепились с соответствующего УИКа для электронного голосования или волеизъявления по месту фактического пребывания, но нет данных о том, сколько человек всего в списках избирателей на соответствующих участках. 17

Происшествия 16-летний подросток погиб во время укладки асфальта в Тулуне Управление Следственного комитета РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка во время укладки асфальта в городе Тулуне, сообщили ИА «ИрСити» 25 июня в пресс-службе ведомства.

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,1K