Политика
REGNUMГлаву Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге
Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
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с чего всё началось
Как говорится в пресс-релизе SPO, обвинения в отношении Тачи и ряда других лиц состоит из десяти пунктов, среди которых обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.Русская Планета15:48
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Спецпрокурор по Косово подозревает Хашима Тачи в совершении военных преступлений
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