"Два человека обратились (за медицинской помощью. — Прим. ред.). В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт", — пояснил замглавы ведомства.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочего визита в Москву 2 июня обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие задачи спецоперации на Украине, а также меры, которые повысят эффективность наступления.
Информацию о ракетном ударе по мосту представляет украинское оперативное командование «Юг» - то самое, которое несколько дней назад потеряло троих представителей генералитета и несколько десятков офицеров оперативного управления.