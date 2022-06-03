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Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после пожара в бизнес-центре

Два человека пострадали во время тушения пожара в столичном торговом центре на западе Москвы.
Российская газета
"Два человека обратились (за медицинской помощью. — Прим. ред.). В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт", — пояснил замглавы ведомства.
РИА Новости
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" начался около десяти утра.
РИА Новости
Возгоранию сначала присвоили третий номер сложности, потом повысили до четвертого (из пяти).
РИА Новости

Подробнее о событии

Начальника ГУ МЧС Москвы госпитализировали с места пожара в бизнес-центре
Московский Комсомолец06:01
Главу МЧС по Москве Желтова госпитализировали с инфарктом после ЧП в «Гранд Сетунь Плаза»
РИА Новости06:26
Начальник московского главка МЧС Желтов госпитализирован с инфарктом
RT на русском06:20
Начальник столичного главка МЧС Желтов пострадал при тушении пожара в «Гранд Сетунь плаза»
ТАСС06:11
Главу МЧС Москвы госпитализировали с инфарктом после тушения пожара в «Гранд Сетунь Плаза»
Коммерсантъ06:32
МЧС сообщило о госпитализации с инфарктом начальника столичного ведомства после пожара в Москве
Телеканал 360°06:25
У начальника столичного главка МЧС обширный инфаркт после пожара
РЕН ТВ06:08

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