Общество

КоммерсантъКоммерсантъГлаву McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
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с чего всё началось
Сам Истербрук назвал свое поведение ошибкой и в письме к сотрудникам согласился с тем, что совершил ошибку, а руководство приняло правильное решение, уволив его, пишет The Wall Street Journal
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