с чего всё началось

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Кино СМИ: Киану Ривз уговорил CD Projekt добавить больше сцен с его персонажем в Cyberpunk 2077 CD Projekt RED удвоила количество сцен с Джонни Сильверхендом в Cyberpunk 2077. Об этом попросил актер Киану Ривз, который сыграл персонажа.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Армия и оружие Россия получила секретную израильскую противоракету Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.

Общество Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.

Общество Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.

Экономика Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.

Финансы Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.

Происшествия В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН* В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Происшествия В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.

Политика Кабмин Украины уволил главу космического агентства Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, сообщила пресс-служба правительства.

Экономика IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.

Футбол Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Здоровье Граждан России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре В 2019 году наблюдается нетипично теплый ноябрь. Это скажется на сердечно-сосудистых системах граждан России.

Авто В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.