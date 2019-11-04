Общество
КоммерсантъГлаву McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
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с чего всё началось
Сам Истербрук назвал свое поведение ошибкой и в письме к сотрудникам согласился с тем, что совершил ошибку, а руководство приняло правильное решение, уволив его, пишет The Wall Street Journal.Известиявчера в 18:35
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Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
РИА Новости 08:33
Кино
СМИ: Киану Ривз уговорил CD Projekt добавить больше сцен с его персонажем в Cyberpunk 2077
CD Projekt RED удвоила количество сцен с Джонни Сильверхендом в Cyberpunk 2077. Об этом попросил актер Киану Ривз, который сыграл персонажа.
CyberSport.ru 05:02
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс вчера в 12:17
Армия и оружие
Россия получила секретную израильскую противоракету
Военный интернет-портал «Sina» сообщили о том, что выпущенная Израилем противоракета из системы противоракетной обороны «Праща Давида» упав на территории Сирийской Арабской республики, получила незначительные повреждения и была отдана российским специалистам для изучения.
ГЛАС.RU 01:50
Политика
В Иране заявили, что США и Израиль пытаются воспользоваться протестами на Ближнем Востоке
США, Израиль и ряд государств региона пытаются воспользоваться акциями протеста, которые проходят в странах Ближнего Востока.
ТАСС 06:35
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Общество
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Экономика
Обзор валютных торгов: рынок ждет первое выступление нового главы ЕЦБ
Инвесторы ожидают сегодня первое выступление нового главы Европейского центрального банка.
Profinance.ru вчера в 23:32
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Происшествия
В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина
Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.
News.ru 07:17
Политика
Кабмин Украины уволил главу космического агентства
Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на занятие этой должности, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 06:11
Футбол
«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:02
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском вчера в 13:05
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Здоровье
Граждан России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
В 2019 году наблюдается нетипично теплый ноябрь. Это скажется на сердечно-сосудистых системах граждан России.
RuNews24.ru 00:30
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега
В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14