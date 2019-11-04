с чего всё началось

Причиной стали его отношения с одной из сотрудниц (ее имя не называется). Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.

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