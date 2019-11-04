Общество

РБКРБКГлаву McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании

Причиной стали его отношения с одной из сотрудниц (ее имя не называется). Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Сам Истербрук назвал свое поведение ошибкой и в письме к сотрудникам согласился с тем, что совершил ошибку, а руководство приняло правильное решение, уволив его, пишет The Wall Street Journal
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Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

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ТАССвчера в 17:35

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Газета.Ruвчера в 17:53

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Lenta.ruвчера в 18:13

Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании

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