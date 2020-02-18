Политика
ИзвестияГлаву Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу «Миротворца». Соответствующая информация появилась на украинском сайте в понедельник, 17 февраля.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил
Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Происшествия
В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
Общество
Китайские власти начали уничтожать деньги из-за коронавируса
Стало известно, что китайские власти начали уничтожать часть наличной валюты, которая аккумулировалась в районах, подверженных наиболее сильным вспышкам эпидемии.
Общество
Медик объяснил опасность привычки «хрустеть» суставами
Как пояснил медик, желание «щелкнуть» суставами вызывает возникающее в мышцах кистей рук и шеи напряжение.
Наука
Найден способ повысить устойчивость самолетов к молниям
Свойства композитов позволяют существенно снизить массу конструкций самолетов.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Экономика
Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют
Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Биатлон
Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМ
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Общество
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за коронавируса
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за снижения спроса, об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Авто
Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца
Мать двух мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении их отца в родительских правах.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Культура
«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении
Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Политика
Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России
Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Армия и оружие
В Ракке разразилась гуманитарная катастрофа после ударов коалиции США
В разрушенном в результате авиаударов коалиции США сирийском городе Ракка наблюдается гуманитарная катастрофа.
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Происшествия
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
Футбол
Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Политика
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»
Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Здоровье
Врачи рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Врачи в Германии бьют тревогу: в стране зафиксирован рост заболеваемости глазным гриппом, который гораздо менее известен, но очень серьезен и опасен.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России в военном противостоянии с США
В последние годы между США и Россией наблюдается обострение отношений, поэтому многие эксперты все чаще стали говорить о риске войны между двумя странами.