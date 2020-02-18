Политика

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу «Миротворца». Соответствующая информация появилась на украинском сайте в понедельник, 17 февраля.
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Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Lenta.ruвчера в 17:58

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»

Известиявчера в 16:22

Глава Мюнхенской конференции внесён в базу сайта «Миротворец»

RT на русскомвчера в 16:25

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец»

РБКвчера в 17:24

Глава Мюнхенской конференции попал в список скандального украинского сайта «Миротворец»

ТАССвчера в 15:59

«12 шагов» довели главу Мюнхенской конференции до «Миротворца»

РЕН ТВвчера в 15:58

Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»

РИА Новостивчера в 15:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Овечкин снова не забил

Стоит отметить, что капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки уже в пятом матче подряд.
Газета.Ru вчера в 21:01
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском вчера в 18:55
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК вчера в 02:05
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Интерфакс вчера в 15:11
Происшествия

В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной

Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество

Китайские власти начали уничтожать деньги из-за коронавируса

Стало известно, что китайские власти начали уничтожать часть наличной валюты, которая аккумулировалась в районах, подверженных наиболее сильным вспышкам эпидемии.
Online47.ru вчера в 22:44
Общество

Медик объяснил опасность привычки «хрустеть» суставами

Как пояснил медик, желание «щелкнуть» суставами вызывает возникающее в мышцах кистей рук и шеи напряжение.
Вечерняя Москва вчера в 20:32
Наука

Найден способ повысить устойчивость самолетов к молниям

Свойства композитов позволяют существенно снизить массу конструкций самолетов.
Индикатор вчера в 10:45
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Экономика

Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют

Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Биатлон

Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМ

РБК 16 февраля в 12:55
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Общество

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за коронавируса

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за снижения спроса, об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
МР7.ру вчера в 13:54
Авто

Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России

Rusargument вчера в 11:15
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Общество

Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца

Мать двух мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении их отца в родительских правах.
RT на русском вчера в 23:14
Технологии

Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
EastRussia вчера в 19:18
Культура

«Домашний арест» Семена Слепакова впервые выйдет на телевидении

Телеканал ТНТ покажет пилотный эпизод сериала «Домашний арест» 17 февраля. Ранее сериал был доступен только в онлайн-сервисах.
Культуромания вчера в 12:46
Политика

Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Известия вчера в 22:13
Армия и оружие

В Ракке разразилась гуманитарная катастрофа после ударов коалиции США

В разрушенном в результате авиаударов коалиции США сирийском городе Ракка наблюдается гуманитарная катастрофа.
Известия вчера в 21:01
Политика

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол

Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
ProstoProSport вчера в 15:50
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
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Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»

В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Афиша Daily 15 февраля в 09:15
Политика

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»

Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Эхо Москвы вчера в 13:00
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Врачи рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Врачи в Германии бьют тревогу: в стране зафиксирован рост заболеваемости глазным гриппом, который гораздо менее известен, но очень серьезен и опасен.
MOS.news вчера в 23:21
Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в военном противостоянии с США

В последние годы между США и Россией наблюдается обострение отношений, поэтому многие эксперты все чаще стали говорить о риске войны между двумя странами.
Народные новости вчера в 21:30
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