Общество
ТАССГлаву Республики Алтай госпитализировали в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
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с чего всё началось
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», — рассказал РБК Хорохордин.РБК12:27
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Общество
ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании
Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о "минировании" — теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ.
Общество
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Спрос на медицинские маски на фоне новостей о китайском коронавирусе увеличился в 13 раз.
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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
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Электрический пикап General Motors: первое изображение
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной
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Сахар белый и «коричневый» ‒ в чем разница? Мнение врача
В поисках альтернативы обычному белому сахару многие обращают внимание на присутствующие в изобилии на полках магазинов другие виды этого продукта.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
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Снижение прожиточного минимума не скажется на размерах МРОТ и пенсий
Андрей Исаев, член Комитета по труду и социальной политике при Государственной Думе РФ, заявил, что прожиточный минимум будет влиять на пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) только в сторону повышения.
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Мишустин назначил Александра Егоричева замглавы ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Егоричева заместителем руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»
Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
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Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
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Армия и оружие
Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане
Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
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