Происшествия

BFM.ruBFM.ruГлаву Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.
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с чего всё началось

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.
РБКвчера в 12:44

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Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест

РИА Новости10:55

Гендиректор РВК помещен под домашний арест

Интерфакс11:12

Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Ведомости11:23

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

Forbes11:19

Адвокат раскрыл фабулу обвинения главы Российской венчурной компании

РБК12:15

Суд отправил гендиректора РВК под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС10:57

Суд отправил главу РВК под домашний арест

Коммерсантъ12:46
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Происшествия

СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России

Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
Коммерсантъ вчера в 12:34
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Шоу-бизнес

Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус

Lenta.ru 08:04
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Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia начала в России продажи своего купеобразного кроссовера XCeed.
Car.ru 02 июня в 10:49
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Гаджеты

Как может выглядеть iPhone в 2021 году

Сайт Macotakara опубликовал изображения, благодаря которым стало известно, как может выглядеть iPhone в 2021 году.
Ferra 08:34
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Армия и оружие

Министр обороны Греции доложил о готовности воевать с Турцией

Греция готова к военному решению политического конфликта с Турцией, заявил в эфире национального телевидения министр обороны Греции Никос Панайотопулос.
Газета.Ru 09:10
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Политика

Треть украинцев считают русский язык угрозой

Треть украинцев считают русский язык угрозой Почти 50 процентов считают его историческим достоянием страны.
Экспресс газета 11:54
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
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Общество

Возле столичного управления МВД на Петровке возобновились задержания

Возле столичного управления МВД на Петровке возобновились задержания.
Эхо Москвы 12:02
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Политика

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK 11:21
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Политика

Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

ФАН вчера в 19:59
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Общество

Оренбуржцы смогут увидеть лунное затмение

Первое полутеневое лунное затмение в этом году произошло 10 января.
РИА Оренбуржье 03:19
4
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
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Армия и оружие

Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
РБК 11:54
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Общество

Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать эмоций у гроба с телом Джорджа Флойда, убитого полийцескими 25 мая, и разрыдался, преклонив колено.
Газета Metro 07:26
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Шоу-бизнес

В семье Подольской и Преснякова случилось пополнение

Еще за несколько дней до дня рождения Артемия Наталья Подольская упоминала, что они с мужем решились на пополнение в семье по случаю дня рождения Артемия.
Bimru.ru 06:12
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Общество

Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске

Телеканал 360° 10:47
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Религия

Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться

В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст устали друг от друга и решили разъехаться

Не стали исключением даже звездные пары - например, одна из самых известных и богатых супружеских пар в мире Канье Уэст и Ким Кардашьян тоже переживают серьезный кризис.
Bimru.ru 11:09
Общество

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
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Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
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Политика

Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
29
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
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