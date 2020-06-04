Происшествия
BFM.ruГлаву Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.
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с чего всё началось
Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.РБКвчера в 12:44
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Футбол
Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии
В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол. Чемпионат Италии возобновится 19 июня.
Советский спорт 15:34
Экономика
Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей
Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета 13:34
Общество
Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест
Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
Общество
В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км
Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
RT на русском 04:10
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Экономика
ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку
К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
РБК 17:18
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Газета.Ru 16:12
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова назвали коронавирус
Народный артист России Михаил Кокшенов скончался от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Культуромания 10:49
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.
Интерфакс 15:33
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan входят в первую пятерку самых продаваемых на российском рынке кроссоверов.
Tvoe-avto.com 03:34
Общество
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве
"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:36
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом
Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
Политика
Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Футбол
Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами
Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.
ProstoProSport 13:45
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
Здоровье
Масочный режим может спровоцировать болезни кожи
Практика показала, что через две-три недели, максимум через месяц, люди стали обращаться к специалистам по кожным заболеваниям, спровоцированным масочным режимом.
Стерлитамакский рабочий 00:52
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
Глава МЧС сообщил Путину о локализации ЧП в Норильске
Экономика сегодня 07:34
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:46
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Футбол
Модрич вспомнил, как Моуринью доводил Роналду до слёз
Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил о конфликте форварда «королевского клуба» Криштиану Роналду и тогдашнего наставника Жозе Моуринью.
Евро-футбол.ру 16:42
Происшествия
Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы
Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19