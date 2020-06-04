Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.

с чего всё началось

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.

Футбол Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол. Чемпионат Италии возобновится 19 июня.

Авто Названы все изменения обновленного Lada Largus Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели. 19

Политика Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству. 6

Шоу-бизнес Причиной смерти Кокшенова назвали коронавирус Народный артист России Михаил Кокшенов скончался от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. 75

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,5K

Общество В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. 18

Политика Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей» Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.

Футбол Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.

Здоровье Масочный режим может спровоцировать болезни кожи Практика показала, что через две-три недели, максимум через месяц, люди стали обращаться к специалистам по кожным заболеваниям, спровоцированным масочным режимом. 59

Шоу-бизнес Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения. 14

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K