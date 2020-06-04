Происшествия

BFM.ruBFM.ruГлаву Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.
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с чего всё началось

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.
РБКвчера в 12:44

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«Охватывает ужас»: основатель Qiwi отреагировал на дело главы РВК

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Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест

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Суд отправил гендиректора РВК под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

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Адвокат раскрыл фабулу обвинения главы Российской венчурной компании

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Гендиректор РВК помещен под домашний арест

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Суд отправил главу РВК под домашний арест

Коммерсантъ12:46
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Футбол

Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии

В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол. Чемпионат Италии возобновится 19 июня.
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Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
Российская газета 13:34
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Общество

Политолога Николая Платошкина отправили под домашний арест

Жена Платошкина сообщила, что в их квартире на Ленинском проспекте в Москве прошли обыски.
Говорит Москва вчера в 16:50
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Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Общество

В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
RT на русском 04:10
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
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Экономика

ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
РБК 17:18
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Политика

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Газета.Ru 16:12
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Шоу-бизнес

Причиной смерти Кокшенова назвали коронавирус

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Культуромания 10:49
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Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы 12:03
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Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

До сентября из Германии уедут 9,5 тысячи американских военных. Сейчас там размещено 34,5 тысячи военнослужащих.
Интерфакс 15:33
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Общество

Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Известия 14:18
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Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan входят в первую пятерку самых продаваемых на российском рынке кроссоверов.
Tvoe-avto.com 03:34
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Общество

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве

"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:36
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Общество

В Миннеаполисе началась церемония прощания с Джорджем Флойдом

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе.
Говорит Москва вчера в 15:26
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Политика

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости 14:44
Общество

Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
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Футбол

Тамбов и Нижний Новгород могут обменяться командами

Кроме обмена командами с Нижним Новгородом существует и вариант, при котором ФК «Тамбов» вернется домой.
ProstoProSport 13:45
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 16:03
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Здоровье

Масочный режим может спровоцировать болезни кожи

Практика показала, что через две-три недели, максимум через месяц, люди стали обращаться к специалистам по кожным заболеваниям, спровоцированным масочным режимом.
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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Общество

Глава МЧС сообщил Путину о локализации ЧП в Норильске

Экономика сегодня 07:34
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Шоу-бизнес

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Футбол

Модрич вспомнил, как Моуринью доводил Роналду до слёз

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил о конфликте форварда «королевского клуба» Криштиану Роналду и тогдашнего наставника Жозе Моуринью.
Евро-футбол.ру 16:42
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Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
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