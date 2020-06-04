Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.

с чего всё началось

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.

Политика В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2» В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости. 97

Общество Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 3,3K

Общество Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев. 3

Технологии Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК. 507

Общество Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом На ТЭЦ-3 в Норильске были проведены работы по обработке поверхности, на которой произошёл разлив дизельного топлива. 230

Экономика Ирак поставил сделку по нефти под угрозу Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. 6

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 132

Религия Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан. 22

Киберспорт VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.

Общество Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам. 509