Происшествия
BFM.ruГлаву Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.РБКвчера в 12:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Газета.Ru 11:07
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Технологии
Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane
Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK вчера в 09:18
Общество
Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом
На ТЭЦ-3 в Норильске были проведены работы по обработке поверхности, на которой произошёл разлив дизельного топлива.
Pravda.Ru 02:58
Экономика
Ирак поставил сделку по нефти под угрозу
Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Авто
Где в России больше всего любят отечественные автомобили
Тарантас Ньюс 01:51
Армия и оружие
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
Авто
Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая
В сети опубликован рейтинг по самым продаваемым в стране маркам автомобилей по итогам мая.
ИнфоСМИ 06:52
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Политика
Трамп приказал сократить численность войск в Германии
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru 17:21
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
Еще 196 заражений опасной инфекцией выявлено в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам
Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Общество
В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля
Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
ТАСС 08:44