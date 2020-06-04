Происшествия

BFM.ruBFM.ruГлаву Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Гагаринского суда Анастасия Игошина.
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с чего всё началось

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.
РБКвчера в 12:44

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Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест

РИА Новости10:55

Гендиректор РВК помещен под домашний арест

Интерфакс11:12

Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Ведомости11:23

Суд отправил главу Российской венчурной компании под домашний арест

Forbes11:19

Адвокат раскрыл фабулу обвинения главы Российской венчурной компании

РБК12:15

Суд отправил главу РВК под домашний арест

Коммерсантъ12:46

Суд отправил гендиректора РВК под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС10:57
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Газета.Ru 11:07
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Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
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Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Общество

Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
3
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Технологии

Обновление Windows 10 несовместимо с Intel Optane

Если ошибка не исчезает, то обновление Windows 10 May 2020 Update придется удались с ПК.
The GEEK вчера в 09:18
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Общество

Место разлива топлива в Норильске обработали сорбентом

На ТЭЦ-3 в Норильске были проведены работы по обработке поверхности, на которой произошёл разлив дизельного топлива.
Pravda.Ru 02:58
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Экономика

Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
6
Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре

В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
1
Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
21
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
132
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета 18:53
Авто

Где в России больше всего любят отечественные автомобили

Тарантас Ньюс 01:51
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
2
Авто

Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая

В сети опубликован рейтинг по самым продаваемым в стране маркам автомобилей по итогам мая.
ИнфоСМИ 06:52
26
Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
22
Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Политика

Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
Lenta.ru 17:21
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Эхо Москвы 03:04
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 12:54
71
Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Известия 19:48
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
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Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

Еще 196 заражений опасной инфекцией выявлено в Ростовской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:24
1K
Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Live24 вчера в 09:39
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Общество

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
22
Общество

В Крыму намерены принять туристов из других регионов с 1 июля

Власти Крыма намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
ТАСС 08:44
11
Общество

Трюдо встал на колени на антирасистской демонстрации в столице Канады

REGNUM 19:25
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