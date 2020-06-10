Общество
Алтайская правдаГорсобрание Славгорода прокомментировало ситуацию с отставкой мэра
Ситуацию с отставкой мэра города прокомментировал газете «Славгородские вести» председатель горсобрания депутатов Виктор Гутяр. По его словам, факты коррупции стали для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью.
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