Общество

Алтайская правдаАлтайская правдаГорсобрание Славгорода прокомментировало ситуацию с отставкой мэра

Ситуацию с отставкой мэра города прокомментировал газете «Славгородские вести» председатель горсобрания депутатов Виктор Гутяр. По его словам, факты коррупции стали для горожан и представителей депутатского корпуса полной неожиданностью.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Виктор Томенко требует отстранить от работы главу Славгорода

КП - Барнаул00:33

«Полная неожиданность»: в славгородском горсобрании прокомментировали ситуацию с отставкой мэра

Алтапресс01:22

Томенко попросил депутатов «уволить» пойманного на взятке мэра Славгорода

Толквчера в 22:40

Горсобрание Славгорода прокомментировало ситуацию с отставкой мэра

Алтайская правда00:51

Виктор Томенко: главу Славгорода необходимо отстранить от должности

Катунь 24вчера в 22:42

Славгородские депутаты с подачи губернатора уволят арестованного за взятки главу города

Банкфакс00:19

Названы кандидаты на замещение должности главы Славгорода

АМИТЕЛ00:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Армия и оружие

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете США

Аргументы и Факты 13 июня в 14:18
152
Общество

Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса

Еще один китайский город, Баодин в провинции Хэбэй, ввел военное положение из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем Пекине.
Lenta.ru 01:45
Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru вчера в 09:51
11
Технологии

Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 13 июня в 12:12
55
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59
43
Общество

Вильфанд предупредил об опасности второй волны тепла в Москве

Вторая волна тепла в столичном регионе России может плохо повлиять на здоровье пожилых людей, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 00:10
50
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
143
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Программа льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году получит еще 2 миллиарда рублей, таким образом, ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
РИА Новости 01:05
3
Общество

ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату

В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com 13 июня в 05:58
30
Здоровье

В Нижегородской области выявлено 13780 случаев заражения коронавирусом

Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зафиксированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 13 июня в 04:10
21
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
356
Космос

«Роскосмос» разработал схему незаметной работы спутника-инспектора

Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
РИА Новости вчера в 21:53
1
Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета вчера в 06:32
510
Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
2
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
110
Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
121
Наука

Влажность может стать очередным источником возобновляемой энергии

Goroday.ru 12 июня в 03:19
12
Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
112
Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
132
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 21:02
90
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
388
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы

Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!».
Вечерняя Москва 00:29
1
Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК вчера в 17:52
67
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Известия 01:50
1
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Петрович Томенко
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Алтайского края с 17 сентября 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Славгород
Город в России
Город в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Славгород.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное