Общество
ТАССГлаву Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности
Глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан 29 мая, 1 июня ему было предъявлено обвинение в получении взятки, он находится под домашним арестом. Группа депутатов горсобрания Славгорода внесла в собрание обращение об удалении главы города в отставку.
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Виктор Томенко предложил депутатам отправить в отставку главу Славгорода
Алтайская правдавчера в 22:55
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Аргентина приобрела у Франции непригодные к полетам истребители
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В «Пулково» два самолета задели друг друга
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Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
РБК вчера в 17:52
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Наука
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Lenta.ru вчера в 12:10
Общество
Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Общество
Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат
Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
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В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов
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Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Доклад SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы
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Московский Комсомолец вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
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