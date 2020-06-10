Общество

ТАССТАССГлаву Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности

Глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан 29 мая, 1 июня ему было предъявлено обвинение в получении взятки, он находится под домашним арестом. Группа депутатов горсобрания Славгорода внесла в собрание обращение об удалении главы города в отставку.
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Славгородские депутаты с подачи губернатора уволят арестованного за взятки главу города

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Томенко попросил депутатов «уволить» пойманного на взятке мэра Славгорода

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Виктор Томенко требует отправить подследственного мэра Славгорода в отставку

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Виктор Томенко предложил депутатам отправить в отставку главу Славгорода

Алтайская правдавчера в 22:55

Виктор Томенко: главу Славгорода необходимо отстранить от должности

Катунь 24вчера в 22:42

Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности

ТАССвчера в 23:35

Названы кандидаты на замещение должности главы Славгорода

АМИТЕЛ00:01
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Авто

Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля

SpeedMe 13 июня в 09:24
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
Известия вчера в 23:11
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 21 июня

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 21 июня включительно.
АиФ Иркутск 13 июня в 04:07
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Армия и оружие

Аргентина приобрела у Франции непригодные к полетам истребители

Актуальные Новости 00:00
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Армия и оружие

Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР

Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru вчера в 17:18
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Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа на сайте Министерства спорта РФ.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:57
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
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Общество

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 19:29
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru вчера в 22:16
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Общество

Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат

Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц

Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут.
ТАСС вчера в 23:23
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Авто

Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов

Geely Coolray По части модных решений Renault до Geely недотягивает, но есть кое-что недоступное для Кулрея: обогрев ветрового стекла, мультимедиа с Яндекс-навигацией, функция предупреждения о выходе со своей полосы движения.
За рулем вчера в 23:00
Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости 13 июня в 01:16
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Общество

Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»

Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО

На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
Газета.Ru вчера в 20:44
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Армия и оружие

Доклад SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости вчера в 17:38
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
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