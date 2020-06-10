Глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан 29 мая, 1 июня ему было предъявлено обвинение в получении взятки, он находится под домашним арестом. Группа депутатов горсобрания Славгорода внесла в собрание обращение об удалении главы города в отставку.

Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности

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